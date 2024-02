Tutta la soddisfazione di Commisso: dal record di punti al record di ricavi. Il presidente rafforza Italiano pur senza blindarlo

Non è stato un Rocco Commisso troppo diverso dal solito quello che ieri è tornato a far sentire la sua voce, se pur registrata. Anzi, il Corriere dello Sport sottolinea tutta la soddisfazione del presidente, reduce da un'annata con duplice record, dal punto di vista dei ricavi e dei punti in Serie A. E da qui la volontà ferrea di rafforzare la posizione di Italiano (ma d'altronde la cieca fiducia c'era anche per il secondo, tragico, Iachini…) almeno per l'immediato. Cosa ne sarà poi del futuro non è dato saperlo, non lo è mai quando si tratta di parlare di calcio.