Il colpo in difesa last minute? Ceccarini rivela: "Chiesto un centrale della Juventus in prestito, valutazioni in corso"
Daniele Rugani
La Fiorentina prosegue coi propri sondaggi sui difensori centrali: l'evidente carenza di una figura in questo ruolo, da colmare in queste ultime ore, ha portato a un nome in uscita dalla Juventus.
Il profilo dalla Juventus
Lo riporta Niccolò Ceccarini: la Fiorentina avrebbe infatti chiesto Rugani alla Juventus, ma in prestito, per il resto della stagione. La palla ora passa al club bianconero che, avendogli concesso soli 367 minuti in stagione, non dovrebbe dispiacersi troppo nel cederlo.
Affondo last minute
Resta da definire, comunque, l'eventuale formula per la trattativa, in quanto non è detto che la Juventus si voglia privare di Rugani senza compenso economico: una situazione che dovrà risolversi al più presto, viste le necessità in casa viola.
