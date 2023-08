Sheth: "Amrabat rimane l'obiettivo principale del Manchester United a centrocampo. A ten Hag piace molto, è questo l'importante"

Il giornalista di Sky Sports Dharmesh Sheth, ha parlato della situazione Amrabat-Manchester United a givemesport.com. Queste sue parole sul giocatore marocchino della Fiorentina: “Sembra che Amrabat sia l'obiettivo chiave del centrocampo di ten Hag. Lo United è davvero interessato a lui. A loro piace molto. Erik ten Hag lo ama davvero, cosa più importante. Ha giocato con Erik ten Hag prima, quando era l'allenatore dell'Utrecht”.

E ancora: "Tutti conoscono le sue qualità perché le ha mostrate sul palcoscenico mondiale per il Marocco in quella fantastica corsa alla Coppa del Mondo alla fine dello scorso anno. C'è sicuramente interesse e la Fiorentina ne è consapevole. Penso che lo United sia in quella posizione in cui è pronto a fare una mossa per Amrabat, ma vogliono solo snellire la loro squadra e forse recuperare un po 'di soldi prima fare altre mosse".