Ten Hag spinge per avere il nuovo centrocampista e lo United chiede informazioni per un profilo (extralusso) dell'Everton

Non vuole perdere tempo Erik ten Hag nella ricerca del nuovo cetrocampista per il suo Manchester United. La trattativa con la Fiorentina per Sofyan Amrabat sembra non decollare e intanto i Red Devils hanno chiesto informazioni all'Everton per Amadou Onana, arrivato dal Lille appena un anno fa. I Toffees vorrebbero una cifra intorno alle 50 milioni di sterline per lasciar partire il loro centrocampista, ma la volontà principale è quella di trattenerlo per almeno un'altra stagione.

Molto dipenderà anche dalle cessioni che il Manchester United riuscirà a piazzare in questo finale di calciomercato, per capire su quali dei due profili potranno affondare gli inglesi. Lo riporta il The Guardian.