Lo United non vuol "strapagare" Amrabat

Una nuova valutazione è in corso all'interno della dirigenza del Manchester United circa la situazione per il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, obiettivo di mercato degli inglesi.

In particolare, riferisce Sky Sport UK, c'è un confronto in atto nel board dei Red Devils sulla presenza o meno delle risorse necessarie per l'acquisizione o se c'è bisogno di operare qualche altro taglio prima. Il Manchester United, viene riportato ancora dall'emittente satellitare, non ha intenzione di “strapagare" il giocatore, ma di tirare fuori solo la cifra ritenuta congrua in questo momento.

E intanto Amrabat aspetta.