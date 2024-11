Contro il Verona è emergenza a centrocampo: Palladino deve fare i conti con le condizioni di Cataldi e Adli.

L’edizione odierna de Il Pentasport ha cercato di far luce sulla situazione in casa Fiorentina, a poco piu di 24 ore dalla sfida di campionato contro il Verona di Paolo Zanetti. La squadra allenata da Raffaele Palladino in tarda mattinata ha svolto la consueta sessione di rifinitura, utile per avere le ultime indicazioni su chi possa far parte o meno della delicata sfida di domani. E secondo quanto trapelato dal Viola Park, il tecnico gigliato dovrà probabilmente fare a meno di un importante pedina del centrocampo.

Cataldi e Adli mettono in difficolta Palladino

Stiamo parlando dell’ex Lazio Danilo Cataldi che, nonostante sia rimasto escluso dalle ultime tre partite tra campionato e coppa, non sembra aver definitivamente recuperato dall’acciacco alla caviglia. Lo staff medico, assieme al tecnico, hanno scelto la via della precauzione, e per questo motivo dovremmo ritrovarlo disponibile in vista della sfida contro il Como dopo la sosta. Qualche problema anche per Yacine Adli, che pero non è a rischio esclusione: nelle ultime ore sarà valutato se impiegarlo dal primo minuto, o soltanto a gara in corso.

Il tecnico ha già in mente le alternative

Da capire chi tornerà in mezzo al campo. Quasi sicuro un impiego di Edoardo Bove, entrato solo al 60° nella sfida di giovedì contro l’APOEL. Probabile anche un impiego di Amir Richardson, anche se nelle ultime ore prende quota un ritorno tra i titolari di Rolando Mandragora. Regolarmente disponibile anche Pongracic, tornato tra i convocati per la sfida contro i ciprioti.