Squadra e dirigenza a colloquio al Viola Park per valutare la possibile richiesta di rinvio di Fiorentina-Empoli: i dettagli

Dopo le visite all'Ospedale di Careggi di alcuni giocatori della Fiorentina, la squadra viola si è ritrovata al Viola Park per l'allenamento odierno programmato. Al momento, infatti, rimane in programma anche la partita di Coppa Italia contro l'Empoli di mercoledì.

Come riporta Radio Bruno, in questi minuti la squadra viola è a colloquio con la dirigenza per valutare la possibile richiesta di rinvio per la partita dopo il malore occorso a Edoardo Bove. Da analizzare soprattutto l'aspetto psicologico della squadra e dei giocatori dopo il grandissimo spavento. Del possibile rinvio, con la Fiorentina che nel caso dovrebbe presentare una richiesta ufficiale alla Lega Serie A, si discuterà anche nella riunione federale in programma questo pomeriggio.