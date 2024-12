In attesa di avere novità sulla partita di mercoledì, con l'Empoli che si è detto disponibile a rinviare la partita in caso di richiesta da parte della Fiorentina dopo il malore di Bove, l'AIA ha pubblicato la designazione degli arbitri per gli ottavi di finale.

Al Franchi il fischietto sarà affidato a Antonio Giua della sezione di Olbia. L'arbitro sardo ha arbitrato sei volte la Fiorentina, con il bilancio in equilibrio: 3 vittorie e 3 sconfitte dei viola. Ultimo match diretto ai gigliati, l'incredibile sconfitta al Via del Mare contro il Lecce della scorsa stagione. Questa la designazione completa:

FIORENTINA – EMPOLI Mercoledì 04/12 h.21.00

GIUA

MONDIN – DI MONTE

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO