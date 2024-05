Visnadi: "Mi sembra insensato che Milan, Bologna e Fiorentina lascino a casa Sarri"

“Come Italiano arrivò a Firenze con gli anni di Spezia come esperienza, Palladino ha quelli di Monza”. Così il noto giornalista Gianni Visnadi ha commentato per Radio Sportiva il valzer delle panchine di Serie A, che coinvolge Raffaele Palladino accostato alla Fiorentina.

Ma c'è anche Sarri

“Ma mi sembra senza senso - ha proseguito Visnadi - che Milan, Bologna, Fiorentina lascino a casa Sarri”. Il tecnico toscano, tuttavia, ha ricevuto un'importante offerta economica dal Panathinaikos, club greco di Atene, acerrimo nemico dell'Olympiakos fra l'altro. Ad ogni modo, è difficile che il cub di Commisso punti su un profilo come quello dell'ex tecnico della Lazio.