Non succedeva dal 2011: l'altro "record" raggiunto dall'Olympiakos grazie alla vittoria contro la Fiorentina

La vittoria nella finale di Conference League contro la Fiorentina è valsa anche un altro piccolo record all'Olympiakos. Una statistica che conferma lo status di outsider del club greco, aumentando di conseguenza i rimpianti viola.

Dal Porto all'Olympiakos, tredici anni dopo

Era infatti dal 2011, anno in cui il Porto vinse l'Europa League battendo in finale il Braga, che una squadra non appartenente ai top 5 campionati europei vinceva una competizione continentale. Champions, Europa League e Conference dal 2011 in poi sono sempre state vinte da squadre italiane, inglesi, tedesche o spagnole (mai una francese) fino appunto a quest'anno, con la Conference che ha visto trionfare un club greco.