La Nazione: Vanoli prepara la formazione da tre punti

Sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo de La Nazione troneggia il titolo: “Salvezza Viola, derby verità”.

Si parla di Fiorentina a pagina 8: “Dai grandi sorrisi alla grande paura. Fiorentina-Pisa, un derby crudele. Sogni, futuro, i flop di Gila e Pioli”. In sommario si può leggere: “Domani al Franchi la gara che entrambe le squadre devono vincere per costruirsi la strada della salvezza. Il match (orribile) di cinque mesi fa fu il prologo della sofferenza che ha segnato la stagione di viola e nerazzurri”.

A pagina 9 altri approfondimenti: “Vanoli prepara la formazione da tre punti. Solomon ed Harrison stanno sulla fascia”, accompagnato dal sommario: “Tornano tutti i titolari dopo il maxi-turnover in Polonia per la partita di Conference. Il dubbio Gud. E tra i pali si rivede De Gea”. In taglio, invece: “Il lunedì non spaventa i tifosi: Franchi sold out”.