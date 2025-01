L'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, intervenuto su Lady Radio ha parlato della situazione attuale presente all'interno della Fiorentina.

“Quando il gatto non c'è, i topi ballano”

“Quando non c'è il gatto, i topi ballano - ha dichiarato - Non c'è una figura di riferimento nella Fiorentina, non c'è un dirigente vero. Lo sfogo di Pradè? Quel lavoro lì si fa in un'altra maniera. Il giorno dopo avrei parlato con allenatore e squadra. Tra l'altro la squadra la si difende pubblicamente sempre, anche quando è indifendibile come quella che si è vista a Monza. Palladino è presuntuoso, non si può giocare come ha fatto contro il Napoli, tornando a tre facendo giocare Moreno, ragazzo che non aveva mai giocato. Gli allenatori quando vincono due partite spingono il mondo, se ne perdono due invece…Alcune vittorie sono state anche frutto di fortuna, come con Lazio e Milan, ci sono momenti nei campionati".

“80 milioni sul groppone”

“Colpani? Ancora una volta non è sceso in campo, giocare a Monza è una cosa, a Firenze un’altra. Sono altri ambiente e stadi, la gente è diversa, il calciatore sente il peso delle responsabilità e non gli riesce più niente. La Fiorentina ha quasi ottanta milioni sul groppone che non sono spiegabili. Mi riferisco a quelli tirati o da tirare fuori per lo stesso Colpani, Gudmundsson, Pongracic, e Richardson, nel quale non so cosa sia stato visto. Mi meraviglio che la proprietà non intervenga per mettere le cose a posto. Evidentemente ha altri problemi”.