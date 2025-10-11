Un Gosens così non si era mai visto: permanenza non forzata in estate ma il leader viola deve tirarsi fuori dai guai

Perfino Robin Gosens è venuto meno al suo abituale (e indispensabile) rendimento, lui che del gruppo viola è un leader vero e proprio, pur senza la fascia da capitano. Il tedesco però è apparso in sofferenza, quasi goffo in alcuni casi, come non lo si era mai visto, sottolinea La Gazzetta dello Sport. Vittima anche lui di un avvio nettamente al di sotto delle aspettative da parte di tutta la Fiorentina.

La rosea ripercorre anche le tappe che l'hanno visto rimanere comunque volentieri in estate nonostante il ritorno di fiamma con l'Atalanta. Ma ora Gosens deve tirarsi fuori da questo stato di impasse.