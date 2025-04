Ampio spazio dedicato ai giocatori della Fiorentina nella Top 11 dell'ultima giornata stilata dal giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa: “A centrocampo inserisco Mandragora, non solo per come gioca lui ma per come gioca tutta la Fiorentina. La squadra viola ha ritrovato continuità, mi piace molto il gioco di Palladino che prevede l'inserimento dei centrocampisti come appunto Mandragora, che spesso si rende pericoloso. Si è ritrovato ciò che si era perso dopo la vicenda di Bove, e i risultati parlano”.

“Spalletti, dai spazio a Kean e Orsolini!”

Poi Caressa ha messo in attacco Moise Kean: “A pari merito con Orsolini, che ha segnato un gol meraviglioso e decisivo. Lui e l'attaccante della Fiorentina devono essere entrambi titolari in Nazionale, devono giocare insieme soprattutto adesso che Spalletti ha reintrodotto l'utilizzo dell'esterno offensivo”.