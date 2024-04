La Fiorentina con la testa già alla Juventus: in tre da valutare per la sfida ai bianconeri

Dopo l'ottimo successo nella semifinale d'andata della Coppa Italia al Franchi contro l'Atalanta, la Fiorentina è già al lavoro per preparare la sfida contro la Juventus in programma domenica sera. Già ieri la squadra viola era in campo al Viola Park con il gruppo diviso in due, tra lavoro defaticante e allenamento regolare.

Italiano e lo staff medico dovranno valutare alcuni singoli. Martinez Quarta, per esempio, che era convocato ma contro i bergamaschi non è andato neanche in panchina perché non ha recuperato dagli acciacchi della sfida con il Milan. Anche Arthur resta da valutare, mercoledì è entrato nel finale ma è apparso molto lontano dalla miglior condizione. Discorso diverso per Kouamé, reduce da due partite consecutive da titolare nel giro di pochi giorni dopo un lungo stop. Lo spiega La Nazione.