I convocati dell'Atalanta in vista della Fiorentina: Gasperini registra soltanto due assenze

Pochi minuti fa l'allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha reso nota la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per il tecnico di Grugliasco sono soltanto due le assenze: mancano infatti l’appello Holm e Palomino, che resteranno a Bergamo e non seguiranno i compagni nella trasferta di Firenze.

Questa la lista completa dei convocati dell’Atalanta:

Adopo Michel, Bakker Mitchel, Carnesecchi Marco, De Ketelaere Charles, De Roon Marten, Djimsiti Berat, Éderson, Hateboer Hans. Kolašinac Sead, Koopmeiners Teun, Lookman Ademola, Miranchuk Aleksey, Muriel Luis, Musso Juan, Pašalić Mario, Rossi Francesco, Ruggeri Matteo, Scalvini Giorgio, Scamacca Gianlluca, Toloi Rafael, Zappacosta Davide, Zortea Nadir.