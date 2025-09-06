Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini, commentando la vittoria dell’Italia di ieri sera contro l’Estonia nelle qualificazioni al Mondiale, ha avuto modo di soffermarsi su Moise Kean, centravanti della Fiorentina.

‘Kean è tra i migliori attaccanti in circolazione'

“Un attaccante come Kean ce l’hanno poche nazionali nel mondo, non ce ne sono tanti in giro. È tra i migliori in circolazione in Europa e col tempo ce ne renderemo conto, non so con quante punte lo scambierei. L’attaccante della Fiorentina ha fallito un gol abbastanza incredibile per lui nel primo tempo, ma ha acceso la scintilla per l’Italia nel secondo tempo. Ciò che ha fatto in occasione del gol che ha sbloccato tutta la squadra e poi successivamente quando ha preso il palo è qualcosa di estremamente significativo. Non solo per il carattere, la generosità, l’altruismo, ma anche sul piano tecnico”.

‘Le premesse con Gattuso sono ottime’

“Si è vista un’Italia unita, compatta, di grinta. Una squadra che è sembrata generosa, un gruppo che ha fatto una bella impressione, nella prima di Gattuso si è visto lo spirito di una Nazionale dei vecchi tempi. Le premesse per creare qualcosa di particolare si sono viste. La Nazionale in primis in porta schiera uno dei migliori portieri al mondo come Donnarumma, poi ha agito con 4 difensori, una novità, e la squadra ha fatto la sua figura benchè l’avversario sia stato nullo. Bene anche i due mediani anche se Barella può fare di più e Politano è il terzo protagonista della serata dopo Retegui e Kean. L’ala del Napoli era stata dimenticata ma ieri è stato il migliore in campo”.