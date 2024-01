Il direttore sportivo dell'Hajduk Spalato Mindaugas Nikoličius ha parlato del ritorno in Croazia di Josip Brekalo ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole sull'acquisto arrivato dalla Fiorentina:

"Nel 2016, Josip, come uno dei più grandi talenti della Croazia, si è trasferito al Wolfsburg per 10 milioni di euro. Sette anni e mezzo dopo, torna con una vasta esperienza in Bundesliga, Serie A e nella nazionale croata. I numeri dicono che tipo di qualità calcistica abbia davvero, soprattutto se consideriamo che si tratta di un giocatore che ha appena compiuto 25 anni.

Non abbiamo esitato un attimo dopo che si è presentata la possibilità di portarlo qui. Josip ha riconosciuto l'ambizione e l'energia del nostro club che coincidono con le sue ambizioni e i suoi desideri personali. Sarà senza dubbio un rafforzamento delle nostre aspirazioni di campionato. È estremamente motivato e desideroso di mettersi di nuovo alla prova. Verrà all'Hajduk per aiutarci a lottare per il titolo e la coppa, ma anche per portare il suo gioco a un livello superiore e assicurarsi un posto nella nazionale croata per il prossimo Campionato Europeo".