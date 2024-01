Attraverso il sito ufficiale dell'Hajduk Spalato, sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Josip Brekalo come nuovo giocatore del club croato. Queste le parole dell'esterno arrivato dalla Fiorentina:

"L'accordo con l'Hajduk è stato raggiunto molto rapidamente. Sono felice, onorato e orgoglioso di essere arrivato in un club così grande e di avere l'opportunità di lottare per il titolo e mettermi in mostra in Croazia. Ho lasciato il mio paese da molto giovane, ho sempre avuto la voglia di tornare nella mia terra. Ora è il momento ideale per farlo, per provare a lottare per il suo posto in nazionale e andare ai Campionati Europei. La mia famiglia mi ha appoggiato in tutto questo, tutti mi sostengono, sono molto felice e voglio ringraziare le persone dell'Hajduk per come mi hanno accolto.

Sta a me ripagare e dimostrare sul campo quello che so fare. Sono rimasto particolarmente colpito dall'accoglienza di ieri allo stadio. Per un ragazzo di Zagabria è un po' insolito, ma ho sempre avuto un grande rispetto per questo club. È un grande onore avere l'opportunità di giocare con Ivan Perišić, una leggenda del calcio croato".