Amrabat e un'avventura a Manchester sempre più vicina al termine. Tra le idee per il futuro, il marocchino può rimanere in Serie A

Per il centrocampista di proprietà della Fiorentina Sofyan Amrabat, è una stagione da dimenticare. Il marocchino ha perso il posto al Manchester United e da mesi le parti sono in attesa soltanto della fine del prestito e dell'avventura del marocchino in Inghilterra.

Futuro in Serie A?

Il futuro di Amrabat è ancora molto incerto; l'unica certezza è il ritorno alla Fiorentina per poi, con ogni probabilità, ripartire. Come riporta il portale de La Gazzetta dello Sport, Amrabat potrebbe rimanere in Serie A; su di lui ci sarebbe ancora l'interesse della Juventus, anche se molto dipenderà dalla scelta a fine stagione del nuovo allenatore bianconero.