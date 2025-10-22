Stöger: "Confermo l'assenza di Mbuyi. Contro la Fiorentina abbiamo l'occasione di ripartire dopo le sconfitte in campionato"
L'allenatore del Rapid Vienna Peter Stöger ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina: “Ci troviamo ad affrontare una squadra di alto livello e ne siamo felici, per noi è un'occasione per tornare sulla strada giusta dopo i problemi avuti in campionato. Anche la Fiorentina sta faticando, la affronteremo in maniere competitiva anche se ovviamente hanno calciatori forti e un ottimo allenatore. Per quanto riguarda noi, sono tutti a disposizione tranne Mbuyi”.
Poi ha aggiunto: “Quello di domani è un avversario diverso rispetto a quelli affrontati finora. Ci siamo preparati come sempre, sicuramente si tratta di un avversario di alto livello e dovremo fare una buona prestazione, adottando un atteggiamento positivo. Approcceremo la partita come sempre, dovremo portare in campo più energia perché anche con il Lask abbiamo perso palla troppo spesso e facilmente. Ci siamo concentrati su questo aspetto e sulla gestione del gioco".
Sulla Fiorentina: “Ci siamo concentrati sul loro metodo di gioco, abbiamo visto che vanno molto in profondità. Poi ci siamo affidati a quello che riportano i media italiani. Una cosa che ci ha colpito è la qualità dei calciatori viola, non sarà facile affrontarli ma abbiamo buone idee che vogliamo portare in campo”.