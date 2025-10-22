L'allenatore del Rapid Vienna Peter Stöger ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina: “Ci troviamo ad affrontare una squadra di alto livello e ne siamo felici, per noi è un'occasione per tornare sulla strada giusta dopo i problemi avuti in campionato. Anche la Fiorentina sta faticando, la affronteremo in maniere competitiva anche se ovviamente hanno calciatori forti e un ottimo allenatore. Per quanto riguarda noi, sono tutti a disposizione tranne Mbuyi”.

Poi ha aggiunto: “Quello di domani è un avversario diverso rispetto a quelli affrontati finora. Ci siamo preparati come sempre, sicuramente si tratta di un avversario di alto livello e dovremo fare una buona prestazione, adottando un atteggiamento positivo. Approcceremo la partita come sempre, dovremo portare in campo più energia perché anche con il Lask abbiamo perso palla troppo spesso e facilmente. Ci siamo concentrati su questo aspetto e sulla gestione del gioco".

Sulla Fiorentina: “Ci siamo concentrati sul loro metodo di gioco, abbiamo visto che vanno molto in profondità. Poi ci siamo affidati a quello che riportano i media italiani. Una cosa che ci ha colpito è la qualità dei calciatori viola, non sarà facile affrontarli ma abbiamo buone idee che vogliamo portare in campo”.