Stessa offerta? Finale diverso!

La scorsa estate è arrivata sul tavolo della Fiorentina un'offerta da oltre 40 milioni di euro del Brighton per Nicolas Gonzalez. Quell'offerta fu però declinata e l'attaccante argentino è rimasto così in maglia viola.

Il presidente Commisso seppe dire di no, in questo compito facilitato dal fatto che il giocatore non è che fosse più di tanto attratto da quella proposta. Ma ora?

Stessa offerta…finale differente

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se quest'estate arrivasse un'altra volta un'offerta del genere, il finale potrebbe essere molto diverso. Nonostante il rinnovo contrattuale firmato poco meno di un anno fa, stavolta la Fiorentina potrebbe decidere di prendere in considerazione proposte per il giocatore (in Premier League ha ancora molti estimatori) per poi fare mercato con quei soldi.

La voglia di sollevare un trofeo

Che sia arrivato il momento della separazione tra le parti? Per il momento ancora non è certo questo fatto, mentre è certo che ci sarà la volontà di tutti di cercare di alzare la Conference League ad Atene.