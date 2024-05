Il direttore sportivo dell'Olympiakos Darko Kovacevic ha parlato in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina in programma il 29 maggio. Queste le sue parole al sito gianlucadimarzio.com: “La Fiorentina è una grande squadra con giocatori di talento come Milenkovic, Arthur, Gonzalez e Beltran, ma anche il portiere Terracciano: l’affronteremo con rispetto. Ha un allenatore bravo che la sta portando in alto e che la sta facendo giocare un buon calcio. Se potessi chi le toglierei? Prima ne ho nominato qualcuno, come Gonzalez che è un grandissimo giocatore, Milenkovic lo conosco da tanto ed è un ottimo difensore, oltre ad essere un bravo ragazzo”.

E ancora: “Sono stato un anno con Milenkovic in nazionale: ho conosciuto un ragazzo spettacolare, intelligente, che quando parla dice sempre la cosa giusta, un professionista serio e per quanto è forte per me è una sorpresa che sia rimasto tanti anni a Firenze. Questo la dice lunga sulla Fiorentina, che in questi anni avrà ricevuto tante offerte".

E infine: "Non giochiamo nel nostro stadio, ma spero che la Conference resti ad Atene. Mi aspetto un bell’ambiente, mi auguro di assistere a una bella partita e di vincere: sarebbe un sogno”.