Arrivano ancora dichiarazioni dalla presentazione del 22° Memorial Niccolò Galli. A parlare è Maurizio Sarri, che ha toccato anche del suo prossimo futuro. Queste le sue parole: “Tecnicamente la Fiorentina è superiore all'Olympiakos, ma questo non vuol dire che sarà una finale facile. Non è superiore in modo clamoroso. L'Aston Villa ha concesso tanto ai greci, non credo la squadra di Italiano farà altrettanto”.

E ancora: “Io sulla panchina viola? Non dipende da me. Durante la mia infanzia ho avuto due squadre del cuore, il Napoli e poi, istigato da una serie infinita di zii che mi hanno portato in Curva Fiesole, la Fiorentina”.