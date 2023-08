L'ex direttore sportivo della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La sconfitta di ieri va analizzata nel contesto, ovvero quello di una partita in pieno agosto. Normale che in questo periodo ci siano alti e bassi, e basta trovare un avversario leggermente più in forma per andare in difficoltà. Non credo ci debba essere allarmismo, la squadra deve solo continuare a lavorare con serenità”.

E poi: “La Fiorentina può ancora crescere nei singoli e nel gioco, anzi deve farlo se vuole ambire all'Europa League. Amrabat? Penso che la questione si possa risolvere negli ultimi giorni di mercato”.