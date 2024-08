Hornyak: "Fiorentina vulnerabile in difesa, inoltre noi abbiamo più partite nelle gambe. De Gea? Lo stimo molto, così come Biraghi"

L'allenatore della Puskas Akademia Zsolt Hornyák ha parlato in sala stampa della partita di domani contro la Fiorentina, per l’andata dei playoff di Conference League: “Ho grande rispetto per la Fiorentina e per i risultati che ha ottenuto in questi anni. I viola hanno cambiato il tecnico e molti giocatori, Palladino ha portato una mentalità nuova ma ha anche meno partite nelle gambe rispetto a noi”.

“Vi dico il punto debole dei Viola”

“Abbiamo analizzato dettaglio per dettaglio tutte le sei gare amichevoli dei viola e la gara di Parma. Mi tengo per me le mie idee, ma posso affermare che la difesa della Fiorentina sia vulnerabile”.

La storia del club

“Noi siamo una grande famiglia, tante persone che vivono nel nostro paese lavorano nel club. Abbiamo uno dei migliori settori giovanili d'Europa, al livello di quello del Salisburgo. Il nostro capitano è un prodotto del vivaio, il nostro portiere è stato anche visionato anche dalla Juventus. Sono fiero di far parte della Puskas Akademia da cinque anni”

Infine sulla possibile presenza di De Gea

"Ho enorme rispetto per lui ma anche per altri importanti giocatori, come Biraghi. E' un piacere giocare contro giocatori così".