UFFICIALE: Cambia la terza panchina di Serie A, torna ad allenare un ex Fiorentina

Di domenica la notizia dell'addio di Carlos Cuesta alla panchina del Parma, con le parti che si sono accordate per la rescissione del contratto.

Ritorno in Serie A

Adesso è ufficiale il suo sostituto: Alberto Gilardino torna in Serie A e sarà il nuovo allenatore dei ducali, dopo le ultime due sfortunate avventure in Serie A con Genoa e Pisa.

Il comunicato ufficiale

“Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive”.