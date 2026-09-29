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UFFICIALE: Cambia la terza panchina di Serie A, torna ad allenare un ex Fiorentina

Redazione /
Alberto Gilardino
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Di domenica la notizia dell'addio di Carlos Cuesta alla panchina del Parma, con le parti che si sono accordate per la rescissione del contratto. 

Ritorno in Serie A

Adesso è ufficiale il suo sostituto: Alberto Gilardino torna in Serie A e sarà il nuovo allenatore dei ducali, dopo le ultime due sfortunate avventure in Serie A con Genoa e Pisa. 

Il comunicato ufficiale

“Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive”. 

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