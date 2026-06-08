Gilardino: "Tre anni incredibili alla Fiorentina, una squadra di spessore nella notte di Liverpool"
Alberto Gilardino. Foto: Fiorentinanews.com
Alberto Gilardino porta sempre nel cuore le stagioni vissute con la maglia della Fiorentina, che sono state ricche di soddisfazioni per lui e per la squadra (che è arrivata anche a giocare in Champions League).
“Tre anni incredibili”
"Sono stati tre anni incredibili sotto il punto di vista delle prestazioni e delle gratificazioni di squadra - spiega a Cronache di Spogliatoio - per il nostro percorso e per quello che abbiamo fatto sia in campionato che in Champions".
La vittoria ad Anfield
L'apice raggiunto con la vittoria in casa del Liverpool, anche grazie ad un suo gol: "C'era consapevolezza perché la squadra cambiò molto ma chi giocò fece una partita gagliarda e di grande spessore".
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