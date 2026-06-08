Gilardino: "Tre anni incredibili alla Fiorentina, una squadra di spessore nella notte di Liverpool"

Alberto Gilardino porta sempre nel cuore le stagioni vissute con la maglia della Fiorentina, che sono state ricche di soddisfazioni per lui e per la squadra (che è arrivata anche a giocare in Champions League).

“Tre anni incredibili”

"Sono stati tre anni incredibili sotto il punto di vista delle prestazioni e delle gratificazioni di squadra - spiega a Cronache di Spogliatoio - per il nostro percorso e per quello che abbiamo fatto sia in campionato che in Champions".

La vittoria ad Anfield

L'apice raggiunto con la vittoria in casa del Liverpool, anche grazie ad un suo gol: "C'era consapevolezza perché la squadra cambiò molto ma chi giocò fece una partita gagliarda e di grande spessore".