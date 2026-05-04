Nel giro di panchine torna in ballo anche Gilardino? Contatti con una squadra di Serie A

Quest'estate in Serie A è previsto un nuovo grande giro di panchine, con diversi allenatori che potrebbero salutare le loro squadre per andare altrove. Tra questi e oltre a Vanoli alla Fiorentina, c'è anche Kosta Runjaic dell'Udinese.

Addio del tecnico?

Al momento da casa bianconera non arrivano segnali di un addio imminente, ma il suo buon lavoro in Friuli ha attirato l'attenzione di alcune pretendenti.

Possibile ritorno del Gila

E così i friulani si sono già attivati per trovare il suo possibile successore. Tra i contatti avviati ci sono anche quelli con Alberto Gilardino, che in stagione è stato esonerato dal Pisa, poi malamente retrocesso. Pronto il ritorno del Gila in Serie A?