Spazio per la Fiorentina sull'edizione locale di Repubblica, in prima pagina: “Fiorentina, Beltran ci prende gusto” e in sommario: “A Monza ancora un gol da tre punti per l'argentino. Poi pochi rischi. Viola quarti per una notte”. A pagina 14 in taglio alto: “Ancora Beltran, tre punti senza affanni. La Fiorentina vola”. In taglio basso: “Meno belli, ma più convinti e concreti. Ora la classifica ricorda i tempi migliori”.