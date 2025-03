Beltran: "Non posso mentire, il mio sogno è tornare al River Plate. Ma mi vedo ancora a Firenze per diverso tempo"

L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, è stato intervistato da TyC Sports per parlare essenzialmente del momento difficile che sta passando la sua ex squadra, il River Plate.

“Guardo quasi tutte le partite del River e…”

"Guardo quasi tutte le partite - ha detto - me ne sono persa qualcuna. È difficile da spiegare, ma conoscendo Marcelo (Gallardo allenatore del River ndr), probabilmente non si ferma un secondo per cercare di superarlo e vedere cosa si può fare per migliorare".

“Il mio sogno è tornare, ma mi vedo ancora a Firenze”

Quando gli è stato chiesto di un possibile ritorno al River, lui ha risposto: "Non posso mentire, è il mio sogno. Sento di avere ancora molti sogni da realizzare al River, ma credo di vedermi qui ancora per un po'. Sarà solo questione di tempo".

“Quando sono stato convocato con l'Argentina la prima volta…”

Beltrán sarebbe entusiasta di avere un'altra possibilità con la nazionale argentina: "È stato un sogno quando mi hanno convocato per la prima volta; mi sono divertito molto. Penso di avere ancora cose da migliorare e devo fare bene per meritare un'altra convocazione".