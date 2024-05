L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno del match giocato ieri dalla squadra viola al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Questa la sua opinione: "Fossi stato in Italiano ieri avrei aumentato un po' la qualità in campo. Spero che mercoledì vada tutto bene, altrimenti la situazione diventa critica.

La difesa sta andando un po' in difficoltà ultimamente e le scelte per mercoledì dipenderanno da come si vuole impostare la gara. Se vuoi giocare mantenendo il pallino del gioco dietro devi schierare Quarta. Per me sarà una partita senza molta tattica. La Fiorentina concede molto alle altre squadre, ma sono convinto che anche la squadra viola mercoledì avrà molte palle gol. Beltran? Lo vedo benissimo a fare la seconda punta al fianco di Belotti".