Bisseck: "Volevamo fare tutti gol e abbiamo fatto un'ottima gara. Siamo molto contenti"

A Dazn il commento è di Yann Bisseck, dopo il 3-0 rifilato dall'Inter alla Fiorentina:

“Tutti volevamo fare gol, la difesa è molto importante e penso che oggi abbiamo fatto un’ottima gara, in difesa e in attacco. Io voglio sempre giocare, non me ne frega se da terzo o quinto, vogliamo giocare con la linea un po’ più alta e con la mia fisicità posso dare una mano. Abbiamo fatto un’ottima gara tutti e siamo molto contenti”.