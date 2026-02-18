Che batosta per l'Inter! Chivu prende tre schiaffi dal Bodo Glimt. Ottavi di Champions senza nessuna italiana?

Questi play off di Champions League si stanno rivelando davvero nefasti per le squadre italiane. Dopo le nette sconfitte di Atalanta e Juventus nella serata di ieri, anche l'Inter si è complicata il cammino europeo.

La partita

La squadra di Chivu è passata in svantaggio dopo un quarto d’ora. La difesa interista si perde l'inserimento di Sondre Fet che, dopo il bel tacco del compagno, siglia l'1-0. Pareggia alla mezz’ora Esposito, al secondo gol di fila: l’azzurro raccoglie un cross di Barella e infila il portiere avversario. Il Bodo, dopo un palo colpito dal subentrato Lautaro Martinez, dilaga nella ripresa. al 61’ Hauge infila Sommer con un sinistro all’incrocio preciso. Il terzo gol, che concede ai norvegesi un bel margine di sicurezza in vista del ritorno, è invece di Hogh.

Accesso agli ottavi

Adesso per tutte le italiane ancora in corsa (Inter, Atalanta e Juventus) accedere agli ottavi. Se per l'Atalanta di Palladino la sfida al Borussia Dortmund sembrava fin dal principio parecchio ostica, lo stesso non si può dire per le due strisciate. Sia Spalletti che Chivu dovranno recuperare nella gara di ritorno, ma sarà difficile visto il margine di vantaggio dei loro avversari.