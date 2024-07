Un terzino della Primavera è pronto per la prima esperienza con i professionisti. Ecco chi lascia la Fiorentina

Tra i giovani in uscita dalla Fiorentina, come racconta notiziariocalcio.com, c'è anche quello dell'esterno destro della formazione Primavera, Lorenzo Vigiani.

Esperienza con i professionisti

Per il terzino viola classe 2004, cresciuto in maglia gigliata e vincitore di una Coppa Italia e di una Supercoppa con la Primavera, si avvicina un trasferimento alla Pro Vercelli, pronta a rilevarlo per concedergli esperienza in Lega Pro.