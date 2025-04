Il Chelsea lascia a sedere i migliori per la Conference e viene attaccato: "Maresca è patetico"

Il Chelsea pensa di più alla Conference League che alla Premier? Domenica i Blues hanno pareggiato con il Brentford di Kayode, uno 0-0 contro una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato.

Maresca 'pathetic'

E stamani il Daily Mail riporta l'opinione dell'ex calciatore britannico Paul Merson che ha attaccato senza mezzi termini Enzo Maresca definendo le sue scelte di formazione "patetiche" con il Brentford. Merson ha accusato l'allenatore del Chelsea per aver 'fatto riposare i giocatori' per la Conference League. Oggi pomeriggio in campo a Varsavia contro il Legia.

In tanti a riposo in campionato

La formazione scelta da Maresca ha fatto storcere il naso a Merson, poiché giocatori chiave come Palmer, Cucurella, Nicolas Jackson, Pedro Neto e Colwill sono stati lasciati in panchina. Dopo il noioso pareggio per 0-0 a Brentford, il Chelsea si è ritrovato al quarto posto, pochi punti avanti al Newcastle, dietro solo per differenza reti ma con una partita da recuperare. Ricordiamo, tuttavia, che l'Inghilterra è già certa di portare cinque squadre in Champions League per il ranking UEFA.