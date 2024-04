Novanta minuti più recupero (grazie, fumogeni, nda) di pura agonia. Noia, nervosismo, depressione… e qui ci fermiamo per non sfociare nel blasfemo. La prestazione della Fiorentina di Italiano contro il Viktoria Plzen è stata agghiacciante, desolante, discontinua, demoralizzante (è difficile trattenersi in questi casi). Commentare uno “scempio” – è riduttivo usare questo termine? – del genere è un esercizio tedioso e forse pure fuorviante. Ma risulta un obbligo morale dal quale non vi si può esimere.

La peggior prestazione di Italiano a Firenze?

Che dire di una squadra che non mostra la più minima voglia di vincere, ma nemmeno di attaccare, ma neanche, di provare a far uscire gli avversari. Forse i cechi, dalla propria area di rigore, non ci sarebbero mai usciti, ma insomma, almeno stuzzicarli… E invece niente. Il nulla. La peggior performance – per atteggiamento, sicuramente – della gestione Italiano a Firenze, che a qualcuno avrà riportato alla mente la desolante gara, con l’alibi di essere una delle sue prime gare in campo europeo, pareggiata con il Riga al Franchi. Certo, a Istanbul, la banda di Italiano era stata umiliata, ma almeno in quell’occasione si era vista una parvenza di gioco. Qualche tiro, qualcosa… Pure a Reggio Emilia la scorsa Epifania, dai!

In Repubblica Ceca è mancato il carattere