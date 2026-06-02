Rivera, Antognoni, Baggio, Del Piero, Totti... e Ndour. Il centrocampista della Fiorentina entra a far parte di un gruppo d'élite

Domani sera alle 20.45 la ‘baby’ Italia di Silvio Baldini farà visita al Lussemburgo per la prima delle due amichevoli previste in questo periodo. Per l'occasione, l'ex CT dell'Under 21 ha convocato tre giocatori della Fiorentina: uno di questi avrà un notevole peso… sulle spalle.

Eredità importante

Sì, perché la FIGC ha appena diramato i numeri di maglia dei 25 convocati, e come si può leggere Cher Ndour indosserà la mitologica numero 10, la maglia forse più ambita da qualsiasi amante del calcio, figuriamoci se si parla di quella della propria Nazionale. Il classe 2004 entra quindi in un ristretto club, quello di chi ha vestito la maglia che un tempo fu di Rivera e Sivori, di Antognoni e di Baggio - che la indossò però solo una volta lasciata la Fiorentina -, di Del Piero e Totti. L'ultimo ad indossarla, e a farlo da ormai tre stagioni, è stato Raspadori.

Gli altri due viola

Più ‘sobrie' le scelte di Comuzzo, che ha optato per la 15 che già indossa con la Fiorentina, e di Fortini, che probabilmente non ha scelto in qualità di ultimo arrivato, pescando quindi la numero 25.