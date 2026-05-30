Currò: "Era impensabile che la Fiorentina potesse retrocedere, ma è stata obbrobriosa. Grosso e Ndour..."

Enrico Currò è uno delle prime firme de La Repubblica. Il giornalista, in questi giorni a Firenze al seguito della Nazionale, ha avuto modo di parlare della stagione della Fiorentina, interpellato da Radio Bruno.

Stagione obbrobriosa

“Era impensabile che una squadra come la Fiorentina - ha esordito Currò - in un campionato così mediocre, potesse retrocedere. Vanoli è stato decisivo e ha fatto un lavoro importante. Di sicuro è stata una stagione obbrobriosa quella dei viola, rispetto alle loro potenzialità e credo che la responsabilità numero uno sia stata proprio dei giocatori”.

Grosso

Da Vanoli a Grosso, la panchina della Fiorentina cambia riferimento: “Grosso ha fatto bene quest’anno, meno bene in altre piazze, ha principi e idee nuove fa parte generazione dei campioni del mondo 2006 che però non ha ancora un capofila. Non ama tanto la vetrina, era ed è piuttosto schivo”.

Ndour

Su Ndour: “Ha parecchia personalità in campo. Se gli daranno la possibilità di ripartire sarà uno dei punti di riferimento della squadra”.