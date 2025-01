Maxime Lopez: "Ho parlato con Ikoné del Paris FC e di mercato. Non so se verrà, sarebbe il benvenuto qui"

Il giocatore della Fiorentina Jonathan Ikoné è in uscita dal club viola, in attesa di una squadra che soddisfi le condizioni di entrambe le parti. Si è fatto il nome del Paris FC (Ligue 2 francese) interessato all'ex Lille, club dove milita l'ex viola Maxime Lopez. Proprio il centrocampista ha parlato a Le Parisien.

“Ikoné qui sarebbe il benvenuto. Ci ho parlato”

Ecco le sue parole: “Sinceramente è bello sentire questi nomi accostati al Paris FC. Non vi mentirò, ho parlato di questa possibilità e di evoluzioni del mercato con Ikoné. Verrà o non verrà? Io questo non lo so. Sicuramente qui sarebbe il benvenuto”.