Ikoné piace, anche in Italia. C'è una nuova pretendente per l'attaccante della Fiorentina

Arrivano novità importanti per quanto riguarda Jonathan Ikone, ormai ai margini del progetto tecnico della Fiorentina di Raffaele Palladino. Il francese è ormai da qualche settimana sul mercato, ma le offerte pervenute finora al Viola Park non hanno convinto il giocatore a partire: le proposte di Chicago Fire e Paris fc non sono praticamente neanche state prese in considerazione dal giocatore e dal suo entourage.

Un club di Serie A fa sul serio per lui.

Questo pomeriggio però un club di Serie A avrebbe espresso il desiderio di prendersi il giocatore, di fatto intavolando una trattativa con la dirigenza della Fiorentina. Secondo infatti quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul francese classe '98 è piombato il Torino di Urbaino Cairo. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti.