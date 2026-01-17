Biraghi: "Rocco era una persona eccezionale, si informava sempre sulle nostre famiglie. Sarà ricordato per sempre"

Capitano per anni sotto la presidenza Commisso, Cristiano Biraghi che oggi è a Torino ha lasciato a Radio Bruno un ricordo dei suoi tempi in maglia viola e del rapporto con il patron:

"Rocco era una persona eccezionale, trattava tutti noi come fossimo suoi figli, ci chiedeva sempre come stessero le nostre famiglie e in generale se avessimo dei problemi che lui avrebbe potuto risolvere. Sembra scontato ma pensandoci bene, dietro all'imprenditore c’è dietro una persona con valori umani di altissimo livello. Non c’era volta in cui mi chiedesse come stesse la mia famiglia e questo mi faceva grande piacere.

Voleva farsi chiamare Rocco ma tutti lo chiamavamo Presidente come forma di rispetto, era un uomo di grande rispetto che si metteva allo stesso livello dei suoi collaboratori e dipendenti. Mi dispiace tanto per lui e per i suoi cari, ci ha lasciato una persona che sarà ricordata per sempre".