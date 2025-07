Dall'Arabia sono sicuri: la Fiorentina ha abbandonato la pista Kessié

Arrivano novità importanti dall'Arabia Saudita per il mercato della Fiorentina. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo Al-Riyadh, gli uomini di mercato della società viola avrebbero abbandonato la pista Franck Kessié a causa dell'elevato costo dell'operazione.

La Fiorentina voleva riportare in Serie A il centrocampista dell'Al-Ahli. L'agente del giocatore sta spingendo per un suo ritorno in Italia, ma non sembra essere Firenze la sua prossima destinazione.