Roggi: "Come mi immagino la finale di Atene? Con la Fiorentina che alza la coppa. Sono felice per Castrovilli, può dare una grande mano"

L'ex viola Moreno Roggi ha parlato all'evento organizzato per i suoi 70 anni e per quelli di Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole: “Come mi immagino la finale di Atene? Con la Fiorentina che solleva la coppa. Non posso vedere o immaginare finale diverso. Ho visto i greci hanno questo attaccante forte, El Kaabi. Per quanto riguarda il pubblico dell'AEK, che secondo me saranno allo stadio, tiferanno per la Fiorentina visto che sono nemici storici dell'Olympiakos”.

E ancora: “Nel calcio può succedere di tutto da un momento all'altro. Sono contento che Castrovilli abbia recuperato bene, è un grande giocatore che può fare molto comodo alla squadra viola. Può tornare in nazionale”.