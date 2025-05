Spareggio Scudetto e ultima partita della Fiorentina di giovedì? Ecco l'ipotesi

Se la 37° giornata sarà quasi tutta in contemporanea, lo stesso potrebbe non rivedersi per l'ultima di campionato. Nove partite su 10 in programma domenica 18 maggio alle 20:45, tra cui anche Fiorentina-Bologna. Una scelta dovuta al fatto che tante posizioni non sono ancora state decise, fra queste la corsa all'Europa. Ma quali saranno i giorni e gli orari dell'ultima giornata?

Il calendario che si incastra con gli impegni dell'Inter

Data e orario verranno comunicati soltanto dopo il termine della prossima giornata, ovvero lunedì. C'è ancora all'orizzonte la possibilità di uno spareggio Scudetto. Napoli, primo con un punto di vantaggio, e Inter, possono arrivare a pari punti. A quel punto scatterebbe uno spareggio in campo neutro per decidere chi sarà campione d'Italia. Questo però dovrà essere fatto almeno tre giorni prima della finale di Champions League che vedrà impegnate l'Inter contro il Paris Saint Germain, il 31 maggio prossimo.

Udinese-Fiorentina di giovedì?

Per questo motivo, potrebbe essere necessario anticipare le ultime partite in campionato di Inter e Napoli. Ciò richiamerebbe il principio della contemporaneità e costringerebbe la Lega a spostare tutte le partite dell'ultima giornata a giovedì 22 maggio, garantendo così uno spazio di 9 giorni tra il termine della Serie A e la finale di Monaco di Baviera. Insomma, non è scontato che l'ultima gara stagionale la Fiorentina non la possa giocare anche di giovedì.