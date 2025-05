Celeste Pin, ex giocatore viola, si è espresso a Lady Radio sulla sconfitta di Venezia della Fiorentina, che adesso rischia di essere tagliata fuori dall'Europa. La sua argomentazione si è poi concentrata sulla figura del presidente Commisso:

“Alla Fiorentina a Venezia mancava solo la crema abbronzante…”

“Matematicamente non è ancora finita, quindi dobbiamo avere ancora fiducia. Tirare i remi in barca, come fatto a Venezia, sarebbe un peccato mortale. La squadra non è entrata in campo lunedì ma secondo me si deve all'eliminazione dalla Conference League. La squadra di Di Francesco farebbe fatica a stare in Serie B ma ha giocato la partita della vita, a differenza di quella di Palladino che sembrava al mare a prendere il sole… mancava solo la crema per l'abbronzatura. Monza e Venezia gridano vendetta per la Fiorentina di questa stagione".

Poi su Commisso

“Chi sta dentro all'azienda-Fiorentina dovrebbe sapere cosa non sta funzionando. Il presidente non può influenzare l'andamento della stagione con le sue personali scelte: il mercato estivo era stato il migliore di tutta la gestione Commisso. Le figure carismatiche all'interno di una società di calcio sono diverse, non ci dev'essere solo il presidente a decidere per tutti”.