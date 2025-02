Graziani: "Sarebbe stato logico prendere un attaccante sul mercato, un problema della Fiorentina che va evidenziato"

Sul tema di chi utilizzare al posto di Kean nella partita contro il Como, ci sono da registrare anche le parole dell'ex attaccante (ed allenatore) della Fiorentina, Francesco Graziani, interpellato da La Nazione.

“La soluzione più logica è quella di farci giocare Beltran al posto di Kean - ha detto - Anche se non è da scartare l'idea Zaniolo. In quel ruolo ci ha giocato alla Roma e all'Atalanta. Può venir fuori un attacco senza punti di riferimento per gli avversari”.

C'è però un peccato a monte che va tenuto in considerazione per Graziani: “Nessuna punta centrale reperito sul mercato? II problema l'avevamo evidenziato, sarebbe stato logico prendere un altro attaccante”.