Baiano: "Beltran centravanti senza starci nemmeno a pensare. Zaniolo? Se lo metti fuori ruolo e gioca male, poi ha già la scusa pronta"

Chi sarà il vice Kean nella partita tra Fiorentina e Como? Per l'ex attaccante viola, Francesco Baiano non ci dovrebbero essere dubbi: “Beltran, senza starci nemmeno a pensare - sono le parole rilasciate a La Nazione - Lo ha già fatto, era stato preso per fare l'attaccante. E cosi non dovresti sacrificare nessun altro giocatore”.

Vedere Zaniolo davanti è un'ipotesi che non lo affascina: “Io penso che i giocatori debbano essere schierati nel proprio ruolo. Se poi giocano male si attaccano al fatto di essere stati schierati fuori ruolo”.