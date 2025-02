Piccinetti: "Gudmundsson è troppo leggero, Beltran non ha i movimenti. L'attaccante contro il Como deve essere Zaniolo"

L'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Come attaccante al posto dello squalificato Kean, contro il Como schiererei Zaniolo. A Milano l'ho visto pimpante, propositivo, credo abbia le caratteristiche giuste per fare quel ruolo. Ovviamente non può essere un punto di riferimento, mi aspetto piuttosto un reparto offensivo di gruppo con Zaniolo sorretto dagli inserimenti di Gudmundsson, Beltran e Folorunsho”.

Sul Como: “Non va sottovalutato, ha avuto un calo ma sembra essersi ripreso. Contro la Juventus non meritava assolutamente di perdere, gioca bene e poi ha un Nico Paz che sicuramente rappresenta un talento e un pericolo per la Fiorentina”.

Su Gudmundsson e Beltran: “L'islandese è troppo pulito per fare il centravanti. L'argentino sta facendo delle ottime prestazioni, ma non ha i movimenti da prima punta. Ormai è appurato, a Milano ha avuto delle situazioni in cui poteva buttarsi in area e non l'ha fatto”.