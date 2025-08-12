Mandragora spinge per tornare in gruppo, ma la sua presenza per la prima gara ufficiale della Fiorentina rimane in bilico

C'è solo il nome di Rolando Mandragora tra gli acciaccati di casa Fiorentina. L'ex centrocampista del Torino è alle prese con un problema fisico e le sue condizioni sono da monitorare giorno dopo giorno in attesa dell'esordio viola.

Le condizioni del giocatore

Come riporta Radio Bruno, il giocatore sta spingendo per tornare in gruppo il prima possibile, ma la sua presenza per la prima della stagione in Conference League il 21 agosto è in dubbio.

Il prossimo test

Nessun altro acciaccato in casa Fiorentina, con i viola che saranno in campo giovedì per il test amichevole contro il Japan University.